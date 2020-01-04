Зариф раскритиковал Помпео за слова о радости иракцев смерти Сулеймани

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«24 часа назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестёр предложили ему свой ответ на своей земле. Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии», — заявил Зариф.

Ранее Помпео написал в своем Twitter, что «иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы», так как «благодарны, что генерала Сулеймани больше нет». К записи он прикрепил видео, на котором видны бегущие с флагами Ирака по улицам люди.

Сообщалось, что тысячи человек вышли на улицы Багдада для участия в траурной процессии в связи с гибелью иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Командиры погибли в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.