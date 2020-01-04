В бундестаге осудили убийство генерала Сулеймани в Ираке

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine осудил убийство военными США иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

«Было нарушено международное право, а также пострадало наше понимание о применении государственной силы, которое опирается на право и демократию и ограничено ими», — сказал он.

Мютцених отметил, что данными принципами нельзя пренебрегать даже в том случае, если Сулеймани, по его словам, ответственен за гибель мирных жителей и разрушение целых районов.

«Целенаправленное убийство гражданских лиц и государственных представителей, которые напрямую не участвуют в боевых действиях или от которых не исходит непосредственная угроза для других, не соответствует праву и не представляет собой легитимное средство», — подчеркнул он.

Мютцених также отметил необходимость обеспечить безопасность специалистов бундесвера, которые участвуют в миссии по подготовке иракских сил, призвав министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр проанализировать ситуацию с ней в Ираке. 

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани погиб в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.

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