В бундестаге осудили убийство генерала Сулеймани в Ираке
«Было нарушено международное право, а также пострадало наше понимание о применении государственной силы, которое опирается на право и демократию и ограничено ими», — сказал он.
Мютцених отметил, что данными принципами нельзя пренебрегать даже в том случае, если Сулеймани, по его словам, ответственен за гибель мирных жителей и разрушение целых районов.
«Целенаправленное убийство гражданских лиц и государственных представителей, которые напрямую не участвуют в боевых действиях или от которых не исходит непосредственная угроза для других, не соответствует праву и не представляет собой легитимное средство», — подчеркнул он.
Мютцених также отметил необходимость обеспечить безопасность специалистов бундесвера, которые участвуют в миссии по подготовке иракских сил, призвав министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр проанализировать ситуацию с ней в Ираке.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Сулеймани погиб в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.