В МИД Ирана заявили о безрезультатности санкционной политики США
- Reuters
«К сожалению, США повторно продолжают вести себя односторонним и незаконным образом... Введение санкций является открытым нарушением резолюции СБ ООН 2231», — приводит заявление Мусави РИА Новости.
Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон игнорирует международные нормы, его ограничительные меры превратились в проблему международного сообщества и Соединённые Штаты будут вынуждены признать неудачу своей политики в указанном направлении.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что новые санкции США в отношении Ирана окажут серьёзное влияние на иранскую экономику.
10 января Вашингтон объявил о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана, а также 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.
По словам госсекретаря США Майк Помпео, введённые администрацией Трампа санкции привели к потере Ираном 80% доходов.