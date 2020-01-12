В МИД Ирана заявили о безрезультатности санкционной политики США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о безрезультатности санкционной политики Соединённых Штатов в отношении Тегерана.

«К сожалению, США повторно продолжают вести себя односторонним и незаконным образом... Введение санкций является открытым нарушением резолюции СБ ООН 2231», — приводит заявление Мусави РИА Новости.

Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон игнорирует международные нормы, его ограничительные меры превратились в проблему международного сообщества и Соединённые Штаты будут вынуждены признать неудачу своей политики в указанном направлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что новые санкции США в отношении Ирана окажут серьёзное влияние на иранскую экономику.

10 января Вашингтон объявил о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана, а также 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.

По словам госсекретаря США Майк Помпео, введённые администрацией Трампа санкции привели к потере Ираном 80% доходов.