Трамп заявил о серьёзном влиянии санкций США на экономику Ирана

Новые санкции США в отношении Ирана окажут серьёзное влияние на иранскую экономику. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

По его словам, этот указ «окажет серьёзное влияние на экономику Ирана».

Трамп подчеркнул, что эти экономические санкции будут действовать до тех пор, как Иран не изменит своё поведение.

Ранее Вашингтон объявил о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана, а также 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, введённые администрацией Трампа санкции привели к потере Ираном 80% доходов.