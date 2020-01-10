Помпео заявил о потере Ираном 80% доходов из-за действий США
- Reuters
«При нашей администрации все доходы (Ирана. — RT) снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты», — сказал он.
Today, @SecPompeo addressed the media with @USTreasury Secretary @stevenmnuchin1. pic.twitter.com/drw0s1xiuD— Department of State (@StateDept) January 10, 2020
Ранее США объявили о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
Ограничительные меры были также введены в отношении 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.
В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что Ирану и России необходимо объединить усилия для противодействия «экономическому терроризму» США.