Помпео заявил о потере Ираном 80% доходов из-за действий США

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Введённые администрацией американского лидера Дональда Трампа санкции в отношении Ирана привели к потере этой страной 80% доходов. Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил о потере Ираном 80% доходов из-за действий США
  • Reuters

«При нашей администрации все доходы (Ирана. — RT) снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты», — сказал он.

Ранее США объявили о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана. 

Ограничительные меры были также введены в отношении 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.

В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали заявлял, что Ирану и России необходимо объединить усилия для противодействия «экономическому терроризму» США.

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