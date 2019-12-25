Иран призвал Россию к общей борьбе с «экономическим терроризмом» США

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Ирану и России необходимо объединить усилия для противодействия «экономическому терроризму» США, заявил новый иранский посол в Москве Казем Джалали.
Иран призвал Россию к общей борьбе с «экономическим терроризмом» США
  • Reuters

«Нам необходимо укрепить политические отношения, расширить двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нас, так и против России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма» наряду с Ираном, КНДР, Сирией и Суданом.

Данная инициатива предусматривает введение против Москвы дополнительных экономических санкций, а также возможный запрет на поставки оружия или контроль за экспортом товаров двойного назначения. 

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