Помпео надеется на возвращение взаимного уважения между США и Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео надеется на возвращение взаимного уважения между Соединёнными Штатами и Ираном.

«Если мы все сделаем правильный выбор и вернёмся к взаимному уважению, это принесёт пользу миру. Мы надеемся, что руководство Ирана разделяет наши взгляды», — цитирует Интерфакс Помпео.



По его словам, это позволит укрепить безопасность в США, а также стабильность на Ближнем Востоке и в мире.

Также Помпео отметил, что американская сторона не знает, какой может быть реакция иранского режима на продолжение восстановления «средств сдерживания» в отношении Ирана.

Ранее стало известно, что власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».