СМИ: Власти Китая 23 января запретят жителям Ухани покидать город
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«С 10 часов утра (05:00 мск. — RT) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и с вокзалов временно закрыты», — приводит ТАСС заявление экстренного штаба по борьбе с распространением болезни.
Ранее власти Китая сообщили, что число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17.
Также стало известно, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ, россиянин и гражданин КНР. Позднее пресс-служба Министерства здравоохранения России уточнила, что двум пассажирам из аэропорта Пулково диагноз «коронавирус» на данный момент не установлен.
Кроме того, сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли.