СМИ: Власти Китая 23 января запретят жителям Ухани покидать город

Центральное телевидение Китая сообщило, что власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Ухани (провинция Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

«С 10 часов утра (05:00 мск. — RT) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и с вокзалов временно закрыты», — приводит ТАСС заявление экстренного штаба по борьбе с распространением болезни.

Ранее власти Китая сообщили, что число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ, россиянин и гражданин КНР. Позднее пресс-служба Министерства здравоохранения России уточнила, что двум пассажирам из аэропорта Пулково диагноз «коронавирус» на данный момент не установлен.

Кроме того, сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли.