СМИ: Власти Китая 23 января запретят жителям Ухани покидать город

Короткая ссылка
Центральное телевидение Китая сообщило, что власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Ухани (провинция Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.
СМИ: Власти Китая 23 января запретят жителям Ухани покидать город
  • globallookpress.com

«С 10 часов утра (05:00 мск. — RT) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и с вокзалов временно закрыты», — приводит ТАСС заявление экстренного штаба по борьбе с распространением болезни.

Ранее власти Китая сообщили, что число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ, россиянин и гражданин КНР. Позднее пресс-служба Министерства здравоохранения России уточнила, что двум пассажирам из аэропорта Пулково диагноз «коронавирус» на данный момент не установлен.

Кроме того, сообщалось, что в Москве был госпитализирован возможный носитель коронавируса, прилетевший из Бангкока, но в Шереметьеве эти данные опровергли

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить