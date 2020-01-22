Подозрения на коронавирус у пассажиров в Пулкове не подтвердились

Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что двум пассажирам из аэропорта Пулково диагноз «коронавирус» на данный момент не установлен.

«Пациенты из Санкт-Петербурга, в отношении которых возникли подозрения на наличие заболевания кронавирусной инфекцией, находятся в профильных медицинских организациях города... в настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз кронавирусной инфекции не установлен», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Миздрава.

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как стабильное.

Городской комитет Петербурга по здравоохранению, в свою очередь, сообщает, что россиянин и китаец, прибывшие в Петербург из КНР, где зарегистрирована вспышка нового вида коронавируса, и попавшие 22 января в больницу с подозрением на ОРВИ, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявлялось, в больницу были доставлены два человека с подозрением на ОРВИ — россиянин и гражданин КНР.