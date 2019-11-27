Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом он заявил в интервью Paris Match.

«Меня всегда смешит этот вопрос, потому что более важным вопросом является, действительно ли аль-Багдади убит и действительно ли эта прекрасная комедия, разыгранная американцами, правдива», — прокомментировал Асад возможную передачу сирийскими властями Соединённым Штатам информации о главаре ИГ.

Отвечая на вопрос журналиста, за что Трамп тогда выразил Асаду благодарность, президент Сирии заявил, что «это одна из его шуток».

Ранее стало известно о награждении американским лидером участвовавшей в спецоперации США в Сирии по ликвидации аль-Багдади собаки по кличке Конан.

27 октября Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ.

В Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению аль-Багдади в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.