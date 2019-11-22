МИД России усомнился в ликвидации главаря ИГ

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что внешнеполитическое ведомство не располагает достоверной информацией о ликвидации Соединёнными Штатами главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
МИД России усомнился в ликвидации главаря ИГ
  • РИА Новости

«Наши военные, которые работают «на земле», не располагают достоверной информацией о факте проведения и о результатах упомянутой операции по уничтожению бывшего полевого командира ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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