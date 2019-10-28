МИД ФРГ отреагировал на сообщения о ликвидации лидера ИГ

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Важный шаг в борьбе с ИГ, которая должна быть продолжена с полной силой. Сегодня наши мысли также с бесчисленным количеством невинных жертв террора Багдади», — написало немецкое внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Important step in the fight against IS, which has to be continued in full force. Today, our thoughts are also with the countless innocent victims of #Baghdadi's terror. @coalition — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 27, 2019

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.