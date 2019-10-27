Пелоси отреагировала на сообщения о ликвидации лидера ИГ

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Смерть этого главаря ИГ не означает смерти ИГ. Множество боевиков ИГ находятся в непонятных условиях в сирийских тюрьмах, бессчётное множество других в регионе и по всему миру по-прежнему хотят распространять их влияние и совершать теракты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

При этом она добавила, что «палату представителей необходимо проинформировать об этом рейде, о котором были заранее извещены русские, но не руководство конгресса, и относительно общей стратегии администрации в регионе».

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.