Пелоси отреагировала на сообщения о ликвидации лидера ИГ
- Reuters
«Смерть этого главаря ИГ не означает смерти ИГ. Множество боевиков ИГ находятся в непонятных условиях в сирийских тюрьмах, бессчётное множество других в регионе и по всему миру по-прежнему хотят распространять их влияние и совершать теракты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.
При этом она добавила, что «палату представителей необходимо проинформировать об этом рейде, о котором были заранее извещены русские, но не руководство конгресса, и относительно общей стратегии администрации в регионе».
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.