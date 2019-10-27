Во Франции отреагировали на сообщения о ликвидации лидера ИГ
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«Багдади: досрочное выбывание для одного террориста, но не для его организации», — написала Парли.
При этом она добавила, что Франция и её партнёры продолжат «неустанно сражаться с ИГ, адаптируясь к новым региональным обстоятельствам».
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.