Нетаньяху прокомментировал сообщения о ликвидации главаря ИГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Хочу поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое привело к ликвидации главы ИГ аль-Багдади. Это отражает нашу общую — США и всех свободных стран — решимость в борьбе с террористическими организациями. Это достижение является важной вехой, но кампания ещё впереди», — заявил Нетаньяху.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.