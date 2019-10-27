Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
- Reuters
«Мы продолжим работу с нашими партнёрами по коалиции, чтобы раз и навсегда положить конец убийственной, варварской деятельности ИГ», — заявил Джонсон.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.