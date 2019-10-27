В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
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«Ясно, что гибель аль-Багдади — сильный удар по ИГ*. Но эта организация после территориального поражения в Ираке и Сирии трансформировалась в сетевую, которая организует и вдохновляет теракты в разных странах мира. Это достаточно устойчивая конструкция», — цитирует РИА Новости Воронкова.
Он подчеркнул, что минимум 20 тысяч террористов живы, а «финансовая подушка ИГ составляет не менее $300 млн».
«Предстоит ещё долгая, кропотливая и тяжёлая борьба с мировым терроризмом», — заключил Воронков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ.
В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.