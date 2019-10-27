В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Ясно, что гибель аль-Багдади — сильный удар по ИГ*. Но эта организация после территориального поражения в Ираке и Сирии трансформировалась в сетевую, которая организует и вдохновляет теракты в разных странах мира. Это достаточно устойчивая конструкция», — цитирует РИА Новости Воронкова.

Он подчеркнул, что минимум 20 тысяч террористов живы, а «финансовая подушка ИГ составляет не менее $300 млн».

«Предстоит ещё долгая, кропотливая и тяжёлая борьба с мировым терроризмом», — заключил Воронков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.