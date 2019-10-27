В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на сообщение Минобороны России по заявлениям о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Смотрите (заявление. — RT) Конашенкова», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сообщений о ликвидации аль-Багдади.

Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.