Россия призвала США привести доказательства пребывания лидера ИГ в Идлибе

В Минобороны России, комментируя операцию США по ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, отметили, что Вашингтону следует представить прямые доказательства его пребывания в Идлибе на территории, подконтрольной террористам «Джабхат ан-Нусры»**.

Об этом говорится в комментарии официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Конашенков подчеркнул, что «вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации «Идлиб» управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды»*** — террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра».

Он отметил, что эта группировка «всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого её представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии», поэтому, как сообщает представитель оборонного ведомства, «спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской «Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции».

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.