Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, собака получила «медаль и грамоту». Он назвал Конана «крепким орешком».
«Конан был очень сильно ранен, и думали, что, возможно, он не выздоровеет, но он поправился очень быстро и с тех пор совершил очень важные рейды», — рассказал Трамп.
В конце октября Трамп опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором он награждает пса, отличившегося при ликвидации главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.