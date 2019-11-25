Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку

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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме служебную собаку по кличке Конан, которая участвовала в спецоперации Соединённых Штатов в Сирии по ликвидации главаря «Исламского государства»* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. 
Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, собака получила «медаль и грамоту». Он назвал Конана «крепким орешком».

«Конан был очень сильно ранен, и думали, что, возможно, он не выздоровеет, но он поправился очень быстро и с тех пор совершил очень важные рейды», — рассказал Трамп.

В конце октября Трамп опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором он награждает пса, отличившегося при ликвидации главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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