Трамп назвал героем участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором он награждает пса, отличившегося при ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

«Американский герой», — подписал Трамп публикацию.

На коллаже он вешает на шею овчарке медаль на голубой ленте. Медаль вымышлена — на ней изображён отпечаток собачьей лапы.

Ранее военные США рассекретили фотографию служебного пса, который был ранен при операции в Сирии по уничтожению главаря ИГ.

27 октября Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.