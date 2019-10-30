Трамп назвал героем участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса
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«Американский герой», — подписал Трамп публикацию.
На коллаже он вешает на шею овчарке медаль на голубой ленте. Медаль вымышлена — на ней изображён отпечаток собачьей лапы.
AMERICAN HERO! pic.twitter.com/XCCa2sGfsZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2019 г.
Ранее военные США рассекретили фотографию служебного пса, который был ранен при операции в Сирии по уничтожению главаря ИГ.
27 октября Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.