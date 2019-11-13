Трамп заявил о бегстве возможного преемника аль-Багдади
- Reuters
Трамп напомнил, что в конце октября США ликвидировали аль-Багдади и его первого заместителя.
«Мы следим за номером третьим. Он должен был стать номером первым, но сейчас в бегах. Он спасается бегством, чтобы спасти свою жизнь, но мы нацелились на него», — цитирует президента США ТАСС.
Ранее Трамп заявлял, что спецслужбы США знают о местонахождении «третьего человека» в ИГ.
27 октября Америка объявила об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии, а спустя два дня — о ликвидации его первого заместителя.
В Минобороны России при этом отметили отсутствие подтверждённой информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.