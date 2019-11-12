Трамп заявил, что США знают местонахождение «третьего человека» ИГ

Соединённые Штаты знают о местонахождении «третьего человека» в «Исламском государстве»*, и у него «большие проблемы», заявил американский президент Дональд Трамп.

«И знаете что? Мы следим за третьим (человеком бывшего главы ИГ*. — RT). У третьего сейчас большие проблемы, потому что мы знаем, где он», — сказал глава государства, выступая с обращением к Экономическому клубу Нью-Йорка.

27 октября Трамп объявил, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии, а 29 октября — что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря ИГ.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.