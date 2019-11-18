В Анкаре рассказали о вкладе Турции в ликвидацию лидера ИГ
- Reuters
«Мы поймали близкого к аль-Багдади человека, Итхави, и передали его Ираку. Он и показал, где находится главарь террористов», — цитирует Чавушоглу газета Cumhuriyet.
Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что аль-Багдади был ликвидирован при совместной операции турецкой и американской разведки и армии.
27 октября США объявили об уничтожении лидера ИГ в ходе спецоперации США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.