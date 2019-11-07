В Турции заявили о причастности страны к уничтожению аль-Багдади
- AFP
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу оборонного ведомства Хулуси Акара.
#BREAKING Daesh/ISIS leader al-Baghdadi killed with Turkey-US intelligence, military cooperation, says Turkish defense minister— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 7, 2019
27 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
31 октября СМИ со ссылкой на заявление террористов сообщили, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади.
Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.