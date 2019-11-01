Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со стопроцентной уверенностью», — сказал он.

27 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

31 октября СМИ со ссылкой на заявление террористов сообщили, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.