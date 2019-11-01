Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со стопроцентной уверенностью», — сказал он.
27 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
31 октября СМИ со ссылкой на заявление террористов сообщили, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.