Моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ «Варяг»

Моряки ВМС Брунея посетили флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», вошедший в составе отряда кораблей ТОФ в порт Муара.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«На борту крейсера «Варяг» побывали военнослужащие ВМС Брунея», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, на крейсере брунейским морякам «показали системы оружия корабля, ходовой мостик».

«В этот же день тихоокеанцы с ответным визитом посетили корабль Брунея», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Муара в Брунее.