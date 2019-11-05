Моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ «Варяг»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
«На борту крейсера «Варяг» побывали военнослужащие ВМС Брунея», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, на крейсере брунейским морякам «показали системы оружия корабля, ходовой мостик».
«В этот же день тихоокеанцы с ответным визитом посетили корабль Брунея», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Муара в Брунее.