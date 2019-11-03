Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Муара в Брунее. Об этом сообщает российское Министерство обороны.
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
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«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в соответствии с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Муара (Государство Бруней)», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что моряки двух стран примут участие в спортивных, а также культурных мероприятиях.

В Минобороны заявили, что визит российских кораблей в Бруней планируют завершить 7 ноября.

20 октября сообщалось, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход на главную военно-морскую базу Таиланда Саттахип.

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