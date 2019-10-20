Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил визит в Таиланд

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход на главную военно-морскую базу Таиланда Саттахип.

«В период стоянки старший на походе и командиры российских кораблей нанесли визит вежливости командующему ГВМБ Саттахип, моряки ТОФ побывали на авианосце ВМС Таиланда «Чакри Нарубет» и поучаствовали в товарищеских соревнованиях по футболу», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что после выхода из порта корабли ТОФ и ВМС Таиланда провели двустороннее учение, в ходе которого отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

В состав российского отряда вошли ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». 

Ранее «Крыминформ» сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу.

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