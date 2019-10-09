В МИД считают осуществимым перенос нескольких комитетов ГА ООН из США

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» считает, что перенос нескольких комитетов ГА ООН из США осуществим.

«Я думаю, что это вполне осуществимо», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. 

При этом он отметил, что это решение принимается Генеральной Ассамблеей.

«Американская сторона не в первый раз попирает то, что она должна делать по Уставу ООН и соглашению о расположении центральных органов организации на территории США», — подчеркнул замминистра.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться. 

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

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