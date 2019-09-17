Премьер Чехии намерен встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш собирается встретиться во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает РИА Новости, об этом Бабиш сам рассказал журналистам после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.

«С господином президентом мы обменялись взглядами о ситуации на Украине. Я проинформировал его, что во время пребывания 22—28 сентября в Нью-Йорке, на заседании ГА ООН, встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие в дебатах мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

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