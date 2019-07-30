Зеленский примет участие в дебатах на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в дебатах мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

«В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы Зеленского.



74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 17 сентября 2019 года, 24 сентября — первый день дебатов на высоком уровне.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.