Генсек ООН прокомментировал атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии с применением беспилотников.
Генсек ООН прокомментировал атаку на НПЗ Саудовской Аравии
  • Reuters

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.

«Генеральный секретарь осуждает субботнее нападение на нефтяные объекты Aramco в восточной провинции в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — сказано в заявлении.

Вместе с этим Дюжаррик добавил, что Генсек ООН призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности ВеликобританияФранцияГермания и США.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить