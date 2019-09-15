Генсек ООН прокомментировал атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии с применением беспилотников.

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.

«Генеральный секретарь осуждает субботнее нападение на нефтяные объекты Aramco в восточной провинции в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — сказано в заявлении.

Вместе с этим Дюжаррик добавил, что Генсек ООН призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.

Подробнее — в материале RT.