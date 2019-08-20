В Пентагоне высказались о развёртывании запрещённых ДРСМД ракет

Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер высказался по поводу развёртывания крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Система находится на начальных этапах опытно-конструкторских испытаний. Никаких решений в отношении развёртывания каких-либо таких систем принято не было», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карвера, решение о развёртывании данных ракет будут приниматься в ходе консультаций с союзниками и партнёрами США.

Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету. Позднее в Пентагоне заявили, что разработка этой ракеты началась в феврале.

Испытания прошли спустя примерно две недели после того, как действие договора было официально прекращено по инициативе американской стороны.

В Кремле, МИД России и МИД Китая прокомментировали данные ракетные испытания Пентагона.

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