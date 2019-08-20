В Пентагоне высказались о развёртывании запрещённых ДРСМД ракет
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«Система находится на начальных этапах опытно-конструкторских испытаний. Никаких решений в отношении развёртывания каких-либо таких систем принято не было», — цитирует его РИА Новости.
По словам Карвера, решение о развёртывании данных ракет будут приниматься в ходе консультаций с союзниками и партнёрами США.
Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету. Позднее в Пентагоне заявили, что разработка этой ракеты началась в феврале.
Испытания прошли спустя примерно две недели после того, как действие договора было официально прекращено по инициативе американской стороны.
В Кремле, МИД России и МИД Китая прокомментировали данные ракетные испытания Пентагона.
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