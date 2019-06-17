Помпео обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ряда стран ситуацию в Оманском заливе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Он провёл на выходных… переговоры по телефону с генсекретарём НАТО, членом политбюро Китая, министрами иностранных дел Сингапура, Кувейта, Великобритании, ОАЭ, Катара и Южной Кореи», — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.

К обвинениям в адрес Ирана присоединился Израиль. Также эти заявления поддержали в МИД Великобритании, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

16 июня ЕС предупредил о высоком риске просчёта при оценке инцидента. Как позднее сообщил канал CNN, США обсудят возможность переброски дополнительных сил в Ближневосточный регион в связи с возникшей напряжённостью.