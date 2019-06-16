ЕС предупредил о высоком риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе

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Генсекретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила о высоком риске просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошёл инцидент с танкерами.
ЕС предупредил о высоком риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе
  • Reuters

«Ввиду роста напряжённости важно проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Риск просчёта остаётся высоким, особенно в отсутствие диалога», — говорится в сообщении Шмид.

Она подчеркнула, что важно выслушать все заинтересованные стороны и искать пути деэскалации.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.

К обвинениям в адрес Ирана присоединился Израиль. Также эти заявления поддержали в МИД Великобритании, отметив, что «почти достоверно» полагают, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

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