ЕС предупредил о высоком риске просчёта при оценке ЧП в Оманском заливе
- Reuters
«Ввиду роста напряжённости важно проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Риск просчёта остаётся высоким, особенно в отсутствие диалога», — говорится в сообщении Шмид.
Она подчеркнула, что важно выслушать все заинтересованные стороны и искать пути деэскалации.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.
После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.
К обвинениям в адрес Ирана присоединился Израиль. Также эти заявления поддержали в МИД Великобритании, отметив, что «почти достоверно» полагают, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.