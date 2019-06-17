Главы МИД ЕС призвали к деэскалации в связи с ЧП в Оманском заливе

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Главы МИД стран Европейского Союза призывают международную общественность к снижению напряжённости вокруг событий в Оманском заливе, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Главы МИД ЕС призвали к деэскалации в связи с ЧП в Оманском заливе
  • Reuters

«Наш призыв к максимальной сдержанности и деэскалации», — сказала она журналистам после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Её слова приводит РИА Новости.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.

К обвинениям в адрес Ирана присоединился Израиль. Также эти заявления поддержали в МИД Великобритании, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

16 июня ЕС предупредил о высоком риске просчёта при оценке инцидента. Как позднее сообщил канал CNN, США обсудят возможность переброски дополнительных сил в Ближневосточный регион в связи с возникшей напряжённостью.

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