Столтенберг заявил, что члены НАТО повышают расходы на оборону не в угоду Трампу
«Мы повышаем наши расходы на оборону не для того, чтобы понравиться президенту Трампу, но в наших собственных европейских интересах... Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — приводит его слова ТАСС.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что политика Трампа привела к увеличению военных бюджетов стран — членов НАТО.
Объём расходов глава Госдепа оценил в $100 млрд. Однако, по подсчётам генсека НАТО, сумма составляет $41 млрд.
Подробнее об отношениях Соединённых Штатов и Североатлантического альянса — в материале RT.