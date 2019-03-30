Столтенберг заявил, что члены НАТО повышают расходы на оборону не в угоду Трампу

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Spiegel заявил, что страны — члены НАТО увеличивают расходы на оборону не в угоду американскому лидеру Дональду Трампу.

«Мы повышаем наши расходы на оборону не для того, чтобы понравиться президенту Трампу, но в наших собственных европейских интересах... Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — приводит его слова ТАСС.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что политика Трампа привела к увеличению военных бюджетов стран — членов НАТО.

Объём расходов глава Госдепа оценил в $100 млрд. Однако, по подсчётам генсека НАТО, сумма составляет $41 млрд.

Подробнее об отношениях Соединённых Штатов и Североатлантического альянса — в материале RT.

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