Назарбаев провёл в Брюсселе встречу с Макроном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте лидера.

Стороны встретились в ходе церемонии открытия 12-го Саммита Форума «Азия – Европа». «Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объём взаимного товарооборота может достичь $5 млрд», — отметил Назарбаев. В ходе встречи лидеры также обсудили вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.