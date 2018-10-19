Назарбаев провёл в Брюсселе встречу с Макроном
Стороны встретились в ходе церемонии открытия 12-го Саммита Форума «Азия – Европа».
«Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объём взаимного товарооборота может достичь $5 млрд», — отметил Назарбаев.
В ходе встречи лидеры также обсудили вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.