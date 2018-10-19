Назарбаев провёл в Брюсселе встречу с Макроном

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте лидера.

Стороны встретились в ходе церемонии открытия 12-го Саммита Форума «Азия – Европа».

«Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объём взаимного товарооборота может достичь $5 млрд», — отметил Назарбаев.

В ходе встречи лидеры также обсудили вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

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