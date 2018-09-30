В Германии состоялась демонстрация против расизма

В немецком городе Гамбург состоялась демонстрация против расизма, в ней приняли участие около 14 тысяч человек, сообщает издание Zeit.

Отмечается, что участники демонстрации требовали отказаться от депортации мигрантов из Германии и выступали за право людей на защиту, миграцию и получение убежища.

Как сообщает издание, по мнению демонстрантов, спасение мигрантов в Средиземном море не должно считаться правонарушением.

Также они потребовали отставки главы МВД Германии Хорста Зеехофера и роспуска федерального ведомства по защите конституции.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны Дублинского соглашения больше беженцев, чем приняла.