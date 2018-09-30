В Германии состоялась демонстрация против расизма
Отмечается, что участники демонстрации требовали отказаться от депортации мигрантов из Германии и выступали за право людей на защиту, миграцию и получение убежища.
Как сообщает издание, по мнению демонстрантов, спасение мигрантов в Средиземном море не должно считаться правонарушением.
Также они потребовали отставки главы МВД Германии Хорста Зеехофера и роспуска федерального ведомства по защите конституции.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны Дублинского соглашения больше беженцев, чем приняла.