СМИ: Германия высылает больше беженцев, чем принимает

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Во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны Дублинского соглашения больше беженцев, чем приняла, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издательскую группу Funke Mediengruppe.
СМИ: Германия высылает больше беженцев, чем принимает
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Отмечается, что немецкие власти отправили в страны Евросоюза 2422 беженца, тогда как приняли только 1972 человека.

Эти цифры не говорят об успехе, считает Улла Йельпке, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии.

«Всё чаще повторяют, что Дублинское соглашение провалилось. Но ещё хуже, когда оно работает», — сказала она.

Йельпке заявила, что «передвигать туда-сюда» людей, которые ищут защиты, бесчеловечно.

Из Германии всё больше беженцев отправляют в Италию, 14,2% из них прибыли в Европу из Нигерии.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Rheinische Post назвал миграционный вопрос «матерью политических проблем» в Германии.

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