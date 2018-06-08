В Венеции прокомментировали заявление о готовности обсуждать статус Крыма

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Анна Лушникова
Председатель регионального совета Венеции Роберто Чьямбетти в разговоре с RT оценил важность заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини о готовности правительства обсудить статус Крыма.
В Венеции прокомментировали заявление о готовности обсуждать статус Крыма
  • © Global Look Press

«Верим ли мы в ценность мира? Если ответ «да», то нужно устранять любую конфликтную ситуацию: определение нового статуса для Крыма, признание его независимости и уважение к воле его жителей — это может стать ключом, открывающим ворота в лучшее будущее. Международное сообщество должно добиваться разрешения этой ситуации, и я считаю, что ЕС необходимо поддерживать диалог между всеми вовлечёнными сторонами», — заявил он.

Чьямбетти подчеркнул, что необходимо избегать излишней напряжённости.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правительство готово обсуждать все темы, в том числе статус Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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