Климкин рассказал о причинах появления «кремлёвского доклада» США

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что «кремлёвский доклад», опубликованный Минфином США, свидетельствует о попытках России «разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире», а также отмечает, что попавшие в список лица «имеют очень большие шансы попасть под санкции».

«Этот список означает, что США считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и, во-вторых, что Россия пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире», — приводит слова Климкина «112 Украина».

Он добавил, что все, кто находится в списке, «несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права».

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что приняли к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов.

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.