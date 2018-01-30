Климкин рассказал о причинах появления «кремлёвского доклада» США
«Этот список означает, что США считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и, во-вторых, что Россия пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире», — приводит слова Климкина «112 Украина».
Он добавил, что все, кто находится в списке, «несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права».
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что приняли к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов.
30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.