Климкин рассказал о причинах появления «кремлёвского доклада» США

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что «кремлёвский доклад», опубликованный Минфином США, свидетельствует о попытках России «разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире», а также отмечает, что попавшие в список лица «имеют очень большие шансы попасть под санкции».

«Этот список означает, что США считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и, во-вторых, что Россия пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире», — приводит слова Климкина «112 Украина».

Он добавил, что все, кто находится в списке, «несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права».

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что приняли к сведению «кремлёвский доклад» Соединённых Штатов.

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru