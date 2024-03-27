МИД: Россия пересмотрит участие в не отвечающих её интересам договорах

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия пересмотрит участие в международных договорах, которые не отвечают её интересам.

«В развитие... инвентаризации договорно-правовой базы международных отношений Российской Федерации на постоянной основе будет продолжаться юридический анализ предложений о прекращении и приостановлении действия договоров, утративших актуальность или переставших отвечать интересам нашей страны», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам заседания коллегии МИД России уже определены конкретные мероприятия по дальнейшему использованию международно-правовых механизмов для защиты национальных интересов России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.