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МИД: Россия пересмотрит участие в не отвечающих её интересам договорах

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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия пересмотрит участие в международных договорах, которые не отвечают её интересам.
МИД: Россия пересмотрит участие в не отвечающих её интересам договорах
  • РИА Новости

«В развитие... инвентаризации договорно-правовой базы международных отношений Российской Федерации на постоянной основе будет продолжаться юридический анализ предложений о прекращении и приостановлении действия договоров, утративших актуальность или переставших отвечать интересам нашей страны», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам заседания коллегии МИД России уже определены конкретные мероприятия по дальнейшему использованию международно-правовых механизмов для защиты национальных интересов России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.

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