МИД: Россия пересмотрит участие в не отвечающих её интересам договорах
- РИА Новости
«В развитие... инвентаризации договорно-правовой базы международных отношений Российской Федерации на постоянной основе будет продолжаться юридический анализ предложений о прекращении и приостановлении действия договоров, утративших актуальность или переставших отвечать интересам нашей страны», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что по итогам заседания коллегии МИД России уже определены конкретные мероприятия по дальнейшему использованию международно-правовых механизмов для защиты национальных интересов России.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.