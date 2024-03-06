Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России соглашения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России международные соглашения.

По её словам, необходимо вместе с Министерством иностранных дел России ещё раз тщательно провести анализ всех действующих международных соглашений.

«Соглашения, которые дают односторонние привилегии преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам. Сделать такую спокойную, тщательную ревизию и подготовить другой пакет по денонсации невыгодных для России соглашений», — цитирует её ТАСС.

Ранее Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.