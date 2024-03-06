Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России соглашения
- РИА Новости
По её словам, необходимо вместе с Министерством иностранных дел России ещё раз тщательно провести анализ всех действующих международных соглашений.
«Соглашения, которые дают односторонние привилегии преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам. Сделать такую спокойную, тщательную ревизию и подготовить другой пакет по денонсации невыгодных для России соглашений», — цитирует её ТАСС.
Ранее Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.