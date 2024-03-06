СФ одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

«Аннулирование соглашения позволит выполнить по меньшей мере три задачи: исключит возможность добычи водных биоресурсов недружественной страны в наших территориальных водах, лишит указанную страну возможности скрытой разведки, а также уменьшит присутствие английского флота в Арктике», — говорится в документе.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что денонсация Россией соглашения с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря «вернёт стране рыбу», которую ранее ели «бессовестные англичане».