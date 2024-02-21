Госдума приняла закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Госдума в среду, 21 февраля, приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Как пишет РИА Новости, в пояснительной записке говорится, что, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения «не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий» для России.

Ранее газета Daily Mail писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.