DM: запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.

Об этом пишет Daily Mail. «Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации... соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в материале. По словам обозревателей газеты, российский лидер Владимир Путин объявил Британии «рыбную войну». Ранее сообщалось, что Россия может запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море. В октябре Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции.