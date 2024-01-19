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DM: запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

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Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.

Об этом пишет Daily Mail.

«Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации... соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в материале.

По словам обозревателей газеты, российский лидер Владимир Путин объявил Британии «рыбную войну».

Ранее сообщалось, что Россия может запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море.

В октябре Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции.

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