DM: запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда
Об этом пишет Daily Mail.
«Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации... соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в материале.
По словам обозревателей газеты, российский лидер Владимир Путин объявил Британии «рыбную войну».
Ранее сообщалось, что Россия может запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море.
В октябре Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции.