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«Известия»: Россия может запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

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Российские власти могут отказаться от соглашения с Великобританией, которое предоставляет право британским судам ловить рыбу в акватории Баренцева моря.

Об этом говорится в материале «Известий».

Отмечается, что в правительство такой законопроект был внесён МИД и Минсельхозом и уже получил поддержку со стороны властей.

Денонсация договора не вызовет серьёзных последствий для России. По словам властей, такое решение может быть принято на фоне того, что Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле в марте прошлого года.

Ранее сообщалось, что Япония не договорилась с Россией о вылове северного однопёрого терпуга в районе Кунашира.

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