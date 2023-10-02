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NHK: Япония не договорилась с Россией о вылове терпуга в районе Кунашира

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Японские рыбаки из-за отсутствия договорённостей с Россией не смогли в этом году начать ловить промысловую рыбу — северного однопёрого терпуга — в районе Кунашира.
NHK: Япония не договорилась с Россией о вылове терпуга в районе Кунашира
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

Об этом сообщил NHK.

Как отмечает телеканал, «безопасное рыболовство» в районе островов основано на соглашении между правительствами Японии и России, а период и объём вылова рыбы определяются путём переговоров каждый год.

В этом году «консультации не могут быть проведены» и не начинались, говорится в сообщении.

В результате вылов рыбы в районе Кунашира, который обычно начинается в середине сентября, оказался невозможен.

«Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой серединной линией, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», — отмечается в материале.

В июне прошлого года Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов.

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